Eindelijk weer wat zomer in zicht: volgende week tot 28 graden

Vrijdagnamiddag is er eerst overal nog kans op buien, en geleidelijk wordt het droger met breder wordende opklaringen in het westen. Elders blijft het onstabiel en is het wisselend tot zwaarbewolkt met kans op buien. Lokaal kan daar een onweer bij zitten. De maxima liggen tussen 16 graden in de Hoge Venen, 20 graden aan zee en 21 graden in het centrum. Dat voorspelt het KMI.

In het westen is het vrijdagavond en -nacht eerst droog met brede opklaringen, elders is het wisselend tot zwaarbewolkt met buien. Op het eind van de nacht neemt de kans op buien ook in het westen toe.

Zaterdagochtend wordt het in het centrum en oosten van het land tijdelijk droger met breder wordende opklaringen. In het westen daarentegen vallen er dan al enkele buien. In de loop van de namiddag trekken de buien over heel het land en worden daarbij intenser. Er is ook kans op onweer met windvlagen. De maxima schommelen tussen 17 graden in de Hoge Venen, 20 graden aan zee en 21 of 22 graden in het centrum.

Het is zondag behoorlijk winderig met een afwisseling van wolken en opklaringen. Er vallen nog een paar buien, maar het blijft vaak ook droog. In Hoog-België kunnen de buien in de namiddag wat talrijker worden, eventueel met onweerachtig karakter. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Maandag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met soms buien vanaf het westen, mogelijk met lokaal onweer in de namiddag en ‘s avonds. De maxima schommelen onveranderd tussen 16 en 21 graden. Dinsdag worden soms opklaringen verwacht, maar ook wolkenvelden met kans op enkele buitjes. Het lijkt echter meestal droog te blijven, bij maxima rond 21 graden in het centrum. Woensdag krijgen we droog weer met wellicht veel zon, bij maxima tot plaatselijk 24 graden. Donderdag wordt het vrij warm, tot 28 graden. Op het einde van de dag kan er mogelijk een bui vallen.