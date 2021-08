Hoe een 59-jarige jurist Lionel Messi wegjoeg bij Barcelona

Barcelona dropte donderdag een atoombom door het afscheid van Lionel Messi aan te kondigen. Nochtans was er een akkoord om zijn contract met vijf jaar te verlengen, waarbij de Argentijnse GOAT de helft zou inleveren. Probleem is dat Barça door de strakke financiële regels van La Liga aan handen en voeten gebonden is. Hoe zit dat precies in elkaar?