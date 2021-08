Zwitserse toeriste verkracht en vermoord teruggevonden aan waterval in Thaise Phuket

Het lichaam van een 57-jarige Zwitserse toeriste is donderdag aangetroffen in de buurt van een waterval op het Thaise eiland Phuket. Volgens lokale media werd ze verkracht en vervolgens vermoord.

De vrouw was vorige maand in Thailand aangekomen in het kader van het proefproject ‘Phuket Sandbox’, een model waarmee de overheid volledig gevaccineerde reizigers het land binnenlaat zonder quarantaine.

Haar lichaam werd deze week teruggevonden in het water. Er waren zwellingen en blauwe plekken te zien. De vrouw zou verkracht zijn geweest voor ze vermoord werd. De politie gaat volgens lokale media dan ook uit van kwaad opzet. Bovendien lag er een zwart dekzeil over de vrouw.

De vrouw werd voor het laatst op dinsdag gezien toen ze het hotel verliet. De autoriteiten vermoeden daarom dat ze waarschijnlijk al enkele dagen dood was op het moment dat ze gevonden werd.

Een autopsie moet meer duidelijkheid scheppen. De politie onderzoekt mensen met een strafblad en ook arbeidsmigranten worden bekeken.