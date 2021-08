VLOZO: voer coronacertificaat voor bezoekers woonzorgcentra in

Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO) wil dat bezoekers van woonzorgcentra verplicht een coronacertificaat moeten voorleggen. Dat zegt gedelegeerd bestuurder Johan Staes naar aanleiding van de uitbraak van een nieuwe variant van het coronavirus in een woonzorgcentrum in Zaventem.

“Bezoekers van woonzorgcentra worden vandaag niet gescreend. Als zij een certificaat moeten tonen, hebben we de zekerheid dat de knuffelcontacten van onze bewoners minstens gevaccineerd zijn of een negatieve test hebben ondergaan”, legt Staes uit. Daarnaast blijft hij ijveren voor een verplichte vaccinatie van het personeel van de wzc’s. “Maar de politiek blijft maar dralen.”

“We weten dat gevaccineerde oudere mensen nog steeds kwetsbaar zijn. De bescherming van onze bewoners is onze prioriteit, maar dan moet de overheid ons extra instrumenten aanreiken”, betoogt Staes. De bestuurder van de koepelorganisatie van private woonzorgcentra wijst de beleidsmensen er ook op dat het dringend tijd is om te beginnen met de voorbereiding van de campagne voor het toedienen van boostershots aan kwetsbare groepen dit najaar.

Vrijdag raakte bekend dat in een wzc in Zaventem vorige maand minstens 21 mensen besmet zijn geraakt met een nieuwe, zogenaamde Colombiaanse variant. Zeven mensen overleden: sommigen waren al in slechte gezondheid, maar er zijn ook bewoners overleden die nog in relatief goede gezondheid verkeerden. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid ligt een bezoeker waarschijnlijk aan de basis van de uitbraak.