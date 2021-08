Boris Johnson onder vuur voor “schandalig” grapje over Thatcher en de steenkoolmijnen

De Britse premier Boris Johnson ligt onder vuur na een bezoek aan Schotland donderdag. Johnson maakte er een grap die bij veel landgenoten in het verkeerde keelgat is geschoten. “Beschamend”, noemen Schotse politici het.

Johnson had donderdag net een bezoek gebracht aan een windmolenpark in het Schotse Moray East toen enkele journalisten hem vroegen naar de energietransitie in het Verenigd Koninkrijk. De premier antwoordde dat er al veel vooruitgang was geboekt, en voegde er nog een grapje aan toe. “Dankzij Margaret Thatcher, die een groot aantal steenkoolmijnen in het hele land heeft gesloten, zijn we vroeg begonnen en geraken we nu snel af van die kolen”, zei hij lachend.

Maar die sluiting van de steenkoolmijnen is niet iets waar van de Schotten mee gelachen mag worden. Het was de belangrijkste industriële sector in het Verenigd Koninkrijk en toen Thatcher die besloot te sluiten, leidde dat tot bijzonder veel stakingen en geweld in het VK. Veel oude mijnsites in het land zijn vandaag nog steeds vernield en de werkloosheid ligt bijzonder hoog in de buurt ervan.

De kritiek van de Schotten op het grapje van Johnson was dan ook niet mals. “Schandalig”, noemt Keir Starmer, oppositieleider van Labour, de “grove en ongevoelige” opmerking. “Levens en volledige gemeenschappen in Schotland zijn verwoest door de vernieting van de steenkoolindustrie door Thatcher, die niets te maken had met bezorgdheid voor de planeet”, voegde de Schotse premier Nicola Sturgeon eraan toe.