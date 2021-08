FOD Financiën werft 200 medewerkers aan om slachtoffers noodweer te ondersteunen

De FOD Financiën gaat op zoek naar meer dan 200 tijdelijke medewerkers om de gevolgen van het noodweer en de coronacrisis helpen op te vangen. Bedoeling is dat ze slachtoffers van de overstromingen bijstaan bij hun zoektocht naar de juiste documenten, maar ook mensen die vragen hebben over de gevolgen van de coronacrisis op hun persoonlijke situatie op weg helpen, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) vrijdag.

“Zowel de coronacrisis als het noodweer zorgen ervoor dat tal van burgers met vragen zitten. Dat is logisch en daar moeten en willen we ook antwoorden op bieden”, aldus minister Van Peteghem. “Daarom gaat de FOD Financiën op zoek naar meer dan 200 jonge werkkrachten die onder begeleiding van experten hun eerste werkervaring willen opdoen door mensen snel en persoonlijk te helpen in hun zoektocht naar de juiste documenten en informatie.”

Van Peteghem haalt het voorbeeld aan van het hypothecair getuigschrift. Dat kunnen mensen die schade opliepen aan hun woning nodig hebben indien ze een beroep willen doen op hun verzekering. Eerder besliste de minister al het document gratis ter beschikking te stellen. Nu gaat de FOD op zoek naar tientallen tijdelijke medewerkers via startbaancontracten om de getuigschriften snel en correct te verstrekken.

Daar bovenop werft de administratie nog eens meer dan 150 tijdelijke medewerkers aan om snel en correct antwoord te kunnen bieden op vragen van particulieren en ondernemers over bijvoorbeeld de gevolgen van steunmaatregelen op belastingen en afbetalingsplannen op maat.