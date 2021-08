Pancytopenie, de mysterieuze ziekte waar meer dan 500 katten in VK aan overleden: “We zijn bedroefd en op onze hoede”

De voorbije maanden zijn in het Verenigd Koninkrijk vele honderden katten geveld door een ernstige en geregeld dodelijke ziekte, waarvan de oorzaak een mysterie is voor onderzoekers. Toch lijkt er een link te zijn met kattenvoeding, want enkele bekende merken riepen intussen al producten terug.

Vorige week leek er nog geen vuiltje aan de lucht, en dinsdag was Freyja plots dood. De negen jaar oude kat van de Brit Steven Barrett was ziek geworden en in enkele dagen tijd razendsnel achteruitgegaan. Zijn kat had pancytopenie gekregen, een aandoening waardoor het aantal witte en rode bloedlichaampjes en bloedplaatjes in het bloed sterk vermindert, waardoor haar organen het begeven hadden. “Het voelt alsof we een familielid kwijt zijn”, zegt hij bij BBC. “Ik heb al enorm veel gehuild.”

De kat van Barrett is geen uitzondering in het Verenigd Koninkrijk. De voorbije maanden zijn meer dan 500 soortgelijke gevallen gerapporteerd, en meer dan 300 katten zijn er al door gestorven. Een alarmerend hoog aantal, zeggen Britse experts, en vermoedelijk ligt het echte aantal nog een stuk hoger omdat niet elk baasje met zijn of haar kat naar de dierenarts gaat.

De vraag is nu wat de oorzaak is van de toegenomen gevallen van pancytopenie. Een verklaring is nog niet gevonden, maar het vermoeden heerst wel dat er een link is met kattenvoeding. Een potentiële oorzaak van pancytopenie zijn mycotoxinen of schimmelgif, die kunnen groeien op noten, kruiden, sla, ontbijtgranen en… gedroogde voeding.

Teruggeroepen

Dat vermoeden wordt versterkt door het feit dat Fold Hill Foods, fabrikant van kattenvoeding, in juni een grote terugroepactie in gang zette “uit voorzorg”. “We zijn bedroefd en op onze hoede door de gezondheidsproblemen bij katten. We hebben zelf katten, dus begrijpen we hoe stresserend dit is voor families. Voedsel is niet bevestigd als oorzaak, maar we kiezen ervoor om uit voorzorg alles terug te roepen en de veiligheid van de katten te garanderen.”

De Britse gezondheidsautoriteit voert een onderzoek naar de kattenziekte en heeft het bedrijf al bezocht. Maar voorlopig is er nog geen concrete link aangetoond tussen de voeding en de ziekte. “We kunnen voorlopig geen link bewijzen”, klinkt het. “Maar we zetten ons onderzoek verder en hopen wel een oorzaak te vinden.”

Het zou Steven Barrett niet verbazen als het overlijden van zijn Freyja het gevolg is van verkeerde voeding. Want, zo vertelt hij bij BBC, hij heeft haar droge voeding gegeven waarvan hij niet wist dat ze teruggeroepen was. “Het is pas toen ze ziek werd, dat ik het ben gaan opzoeken.”

In ons land zouden voorlopig geen gevallen zijn.