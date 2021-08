Wizz Air breidt fors uit: op Charleroi actieve lowcostmaatschappij wil vloot verdrievoudigen en 4.600 piloten aanwerven

De Oost-Europese lowcostmaatschappij Wizz Air, die ook actief is op de luchthaven van Charleroi, heeft uitbreidingsplannen. Tegen 2030 wil de maatschappij haar vloot verdrievoudigen - van140 tot 500 toestellen - en daarvoor ook ongeveer 4.600 bijkomende piloten aanwerven.

Wizz Air is net als haar sectorgenoten zwaar getroffen door de coronacrisis, maar dat lijkt intussen verteerd. Nog deze zomer wil het bedrijf opnieuw de volledige capaciteit van voor de coronapandemie aanbieden. Tegen eind dit jaar moeten er 300 extra piloten in dienst treden. Ook op de 43 basissen van de maatschappij werft men extra cabinepersoneel aan.

Wizz Air heeft een notering op de beurs van Londen en is een sterke groeier in de lowcostmarkt. Het afgelopen boekjaar dat einde maart werd afgesloten en volledig geïmpacteerd was door corona, zakte het aantal passagiers met 75 procent tot circa 10 miljoen. Het bedrijf leed 576 miljoen euro verlies en schrapte een duizendtal banen.