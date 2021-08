Slangen? In het wild? In Limburg? Jawel. En nog geen kleintjes ook: de Chinese prachtslangen worden immers zo’n anderhalve meter lang. Wat doen die beesten in Vlaanderen en wat als er één jouw pad kruist? Loïc van Doorn, bioloog bij het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (Inbo), geeft uitleg.