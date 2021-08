KV Oostende haalt ex-flankaanvaller van Red Bull Salzburg, Atanga tekent tot 2024

Oostende - KV Oostende heeft éindelijk aanvallende versterking beet. Met David Atanga (24) haalt het een flankaanvaller die na de nodige omzwervingen in Oostenrijk en de Duitse tweede klasse nu in België belandt. Atanga komt uit de jeugdopleiding van Red Bull Salzburg en tekent voor drie seizoenen.

Het carrièrepad van David Atanga verliep tot nu toe nogal grillig. In 2014 kwam hij vanuit Ghana via satellietclub FC Liefering in de academie van Red Bull Salzburg terecht. Daar kon de flankaanvaller eigenlijk nooit doorbreken. In 2015 maakt hij wel zijn debuut bij de Oostenrijkers - hij speelde er zelfs twee matchen in de kwalificaties voor de Champions League. Maar daarna volgde een hele rist omzwervingen in Oostenrijk en de Duitse tweede klasse.

Geen onaardige statistieken

Clubs waarvoor Atanga uitkwam: FC Liefering, Red Bull Salzburg, FC Heidenheim, SV Mattersburg, Sankt Pölten, Greuther Fürth, Admira Wacker en Holstein Kiel. In 157 profwedstrijden lukte hij 26 goals en 31 assists bij alle clubs samen, wat op zich geen onaardig cijfer is. Atanga kan een doelpunt of een beslissende pass geven: dat is wat KVO op dit moment ook nodig heeft. De Kustboys nemen hem dus over van Holstein Kiel, waar hij vorig seizoen ook uitgeleend werd aan Admira Wacker. In Duitsland had hij nog een contract tot volgende zomer.

Zo heeft Oostende nu toch een langverwachte vervanger voor Sakala beet, die afgelopen zomer naar Rangers vertrok. “Zijn snelheid is wat we nog misten”, aldus directeur Gauthier Ganaye. “Atanga is ons systeem gewoon, want hij werd opgeleid bij Red Bull Salzburg.” Hij tekent voor drie seizoenen en KVO zou nog een kleine afkoopsom moeten betalen.