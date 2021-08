Barcelona gaat akkoord met aankoopoptie voor Alex Collado, die bedenktijd vraagt voor transfer naar Club Brugge

Brugge - Vanochtend trainde Alex Collado opnieuw mee met FC Barcelona na een rondje onderhandelen met Club Brugge deze week. Uiteindelijk is Barça toch overstag gegaan: het gaat akkoord met een uitleenbeurt mét aankoopoptie voor Collado, maar nu vraagt de speler zélf bedenktijd omtrent een transfer naar blauw-zwart.

Volgens Spaanse media zouden de onderhandelingen tussen Club Brugge en FC Barcelona volledig stilliggen omtrent de overgang van Collado, maar dat komt door het feit dat Collado zélf bedenktijd heeft gevraagd voor een eventuele transfer naar Club. De landskampioen wil de winger van Barça graag een seizoen huren met een aankoopoptie. Dat zagen de Catalanen én de speler eerst niet zitten, maar de clubleiding en voorzitter Joan Laporta zijn bijgedraaid.

Vertrek Messi verandert weinig

Barça wil Club nu toch een aankoopoptie geven en bereikte dus een akkoord. Nu ligt de bal in het kamp van Collado, die vrijdagochtend gewoon meetrainde met de groep. Hij zal zondag waarschijnlijk in de selectie zitten voor de galawedstrijd tegen Juventus, de Trofeu Joan Gamper. Een deadline heeft de Spanjaard niet meegekregen: in het Belfius Basecamp wachten ze nu geduldig af tot Collado een beslissing genomen heeft omtrent zijn toekomst.

Het plotse vertrek van Messi heeft overigens weinig impact van zijn situatie in Nou Camp: met Depay, Griezmann, Fati en (de geblesseerde) Dembélé is de concurrentie nog steeds loodzwaar. Volgens de entourage van Collado is er contact met meerdere geïnteresseerde clubs, waaronder Fiorentina. Afwachten wat de uitkomst wordt.