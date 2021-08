Verenigde Staten bieden inwoners Hongkong tijdelijk asiel aan

De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag beslist om tijdelijk asiel aan te bieden aan de inwoners van Hongkong die zich in de Verenigde Staten bevinden. Zij hebben te kampen met de “erosie van hun rechten en vrijheden” door China. De beslissing doet de spanningen tussen Washington en Peking nog verder oplopen.

“‘De steun van de Verenigde Staten aan het volk van Hongkong zal niet verzwakken”, aldus Biden in een decreet dat hij donderdag ondertekende.

“We blijven actie ondernemen in verband met de arrestaties en politiek gemotiveerde processen, het feit dat de media het zwijgen worden opgelegd en de beperkingen die zijn opgelegd voor de verkiezingen en de democratische oppositie”, aldus woordvoerster van het Witte Huis Jen Psaki.

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken heeft China de instituties in Hongkong volledig omvergegooid en de vrijheden van de burgers beperkt. Hij spreekt van een “duidelijke boodschap” aan het Chinese regime.

In het decreet staat dat de Amerikaanse immigratieautoriteiten aan de Hongkongers die in de VS wonen achttien maanden uitstel moeten geven voordat ze het land moeten verlaten. Ze zullen ook de toestemming krijgen om in de VS te werken. Volgens het Witte Huis heeft de beslissing betrekking op duizenden mensen.

Er gelden wel nog uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld wanneer iemand een strafblad heeft.

“VS moeit zich schaamteloos”

De Chinese ambassade in de VS veroordeelt de beslissing, waarmee de VS zich “schaamteloos moeit met de binnenlandse aangelegenheden van China”. Volgens een woordvoerder begrijpt de VS de situatie niet: sinds de nationale veiligheidswet een jaar geleden van kracht werd, is de sociale orde hersteld en wordt de rechtsstaat gegarandeerd.

Het Verenigd Koninkrijk besliste eerder ook al om de visa van miljoenen Hongkongers te verlengen, en hen een naturalisatie voor te stellen.