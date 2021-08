Grondrecht en Greenpeace dagvaarden Lantis in PFOS-affaire en willen werken stilleggen

Zwijndrecht - Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, en de aannemerscombinatie Rinkoniên zijn gedagvaard in de PFOS-affaire in Zwijndrecht. Het zijn burgerorganisatie Grondrecht, Greenpeace en burgerjournalist Thomas Goorden die de zaak in gang gezet hebben.

Een van de punten in de dagvaarding draait rond de opslag van vervuilde grond in de bermen rond de fabriek van 3M in Zwijndrecht. Lantis beschouwt dit als bouwgrond en heeft die verwerkt in met stenen en speciale afgeschermde bermen.

Grondrecht en Greenpeace beschouwen deze grond echter als afval en zijn van mening dat de aanpak van Lantis onvoldoende is. Grond recht was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar en Thomas Goorden wil voorlopig niet verder ingaan op de zaak.

“We willen op een goed onderbouwde en duidelijke manier communiceren over de inhoud van de dagvaarding en dat kan niet op zulk een korte termijn. Grondrecht zal in de loop van volgende week meer duidelijkheid verschaffen”, legt Thomas Goorden uit.

Zaak wordt donderdag behandeld

De zaak wordt volgende week in Antwerpen ingeleid. Eerder al had Grondrecht Lantis een ultimatum gesteld, waarin ze de bouwheer vroegen om de werken aan de Oosterweelverbinding op Linkeroever stil te leggen in afwachting van verder onderzoek.

Lantis is daar niet op ingegaan en heeft vervolgens vandaag, net zoals Rinkoniên, een dagvaarding in de bus gekregen. Lantis zegt het te betreuren dat deze discussie voor de rechtbank moet uitgevochten worden.

“We hebben Grondrecht herhaalde keren uitgenodigd om rond de tafel te gaan zitten om onze meningsverschillen uit te praten en op te lossen. Maar de burgerorganisatie is daar nooit op ingegaan”, zegt de CEO van Lantis Luc Hellemans.