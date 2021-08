Brian Priske blij met extra inbreng bij Antwerp: “Maar nu die nul wegwerken, want die doet pijn”

Antwerp wil zondag van die nul afraken. Makkelijk gezegd, want het moet naar Sclessin, maar trainer Brian Priske beschikt wel over extra mankracht. Het hoofdthema op de persconferentie.

Linksback Sam Vines en aanvaller Johannes Eggestein tekenden donderdag op de Bosuil. Maar voor de supporters overenthousiast worden: voor Vines komt Standard nog wat vroeg. “We zijn nog bezig met zijn werkvergunning”, zegt Priske. “Ik had Sam hier liever al enkele weken geleden gezien, maar oké, de Gold Cup was voor hem een unieke kans. Dat is ook gebleken, want met de VS heeft hij het toernooi gewonnen. Maar nu is hij hier en ik verwacht – van zodra hij mag spelen – veel van hem. Heel veel voorzetten, veel offensieve kracht, maar ook goed verdedigend werk.”

Over Eggestein zou hij zondag wél al kunnen beschikken. “Ik hoop het wel, ja. Johannes heeft vandaag al meegetraind en is gewoon een goeie spits. Iemand die veel goals maakt, op allerlei manieren – links, rechts, in één tijd, in twee tijden, op voorzet of van buiten de zestien. Hij werkt ook heel hard voor de ploeg en kan zowel diep in de spits, als nummer tien of als flankspeler uit de voeten. Samen met Frey – die iets meer power heeft – voorin, dat zou ook weleens kunnen.”

Eggestein is dus een optie, Yusuf sowieso ook. De Nigeriaanse middenvelder traint al twee weken mee, maar wachtte nog op een document. “Nu kan hij er eindelijk bij zijn en dat is een goeie zaak. Hij vult zijn positie op een andere manier in dan Louis (Verstraete, red.) en Alexis (de Sart, red.), dus dat geeft ons weer meer mogelijkheden. Uiteraard heb ik hem op training al wat in het elftal proberen te integreren.”

Foto: BELGA

Balikwisha “niet nerveus”

En dan is er ook nog Balikwisha. “Hij is er opnieuw bij.” Uitgerekend op het veld van zijn ex-club, waar hij ongetwijfeld wordt uitgefloten, kan de linksbuiten dus debuteren. “Ach, dat is voetbal. Ik denk dat hij daar heel kalm onder zal blijven. De voorbije dagen oogde hij alleszins totaal niet nerveus. Hij oogt nóóit nerveus. Het is een schitterende gast die enorm in zichzelf gelooft.”

Ook Haroun is volop aan het meetrainen, maar zoals aangegeven, mikt de aanvoerder op de match van volgende vrijdag in Charleroi. Wat Engels betreft, is het dan weer koffiedik kijken. “Maar hij heeft nu een volledige week meegetraind en het viel goed mee, hij voelt niet veel meer van zijn blessure (aan de enkel, red.). Nu is het kwestie om conditioneel op het niveau van zijn ploegmaats te komen.”

In elk geval heeft Priske stilaan zijn ploeg op orde. “Zeker nu Koji (Miyoshi, red.) volgende week terugkeert van de Spelen. Helaas zonder medaille, maar wel in goeie vorm. Hij biedt ons een alternatief op rechts. Behoudens nieuwe blessures, die de situatie kunnen veranderen, is de ploeg nu bijna compleet.” Alleen een extra creatieve middenvelder mag er nog bij, maar daar gaat Priske niet op in.

Klassement in de krant

Kortom: het seizoen kan eindelijk echt beginnen voor Antwerp, toch? “Zo wil ik liever niet spreken… Want ik ben heel ontgoocheld in de 0 op 6. Elke dag dat klassement zien in de kranten, doet echt pijn. We gaan er zondag alles aan doen om die nul weg te werken. We gaan niet naar Standard voor een 0-0 of 1-1, maar om ons eigen spel te spelen en te winnen. De dreun die we tegen Kortrijk incasseerden, is verteerd, vanaf woensdag is er heel goed getraind. En met de extra concurrentie in de ploeg verwacht ik heel veel van deze wedstrijd.”