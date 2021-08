Hein Vanhaezebrouck verklaart zijn rotatiepolitiek: “Te weinig jongens kunnen drie matchen in één week aan”

Gent - De voorbije weken verscheen AA Gent in verschillende formaties aan de aftrap. Het drukke programma en enkele blessuregevallen noopten Hein Vanhaezebrouck tot roteren. De Gentse coach roept geen excuses in maar legde – daags na het Europese gelijkspel tegen Riga – haarfijn uit waarom hij begin augustus al volop aan het roteren slaat: “Vorig seizoen hebben we ook constant veel geroteerd. Dat is ook noodzakelijk als je je team fris wil houden. En zeker met ons druk programma heb je geen andere keuze.”

“Als je gaat roteren, moet je altijd rekening houden met de aanwezige kwaliteit”, opende Hein Vanhaezebrouck zijn persbabbel met het oog op de partij van zondagavond in Oostende. “Je moet nooit roteren om te roteren. Al zeker niet als je weet dat er onvoldoende kwaliteit beschikbaar is. Tenzij zoals in Valerenga toen we jongens lieten spelen die minuten konden gebruiken, hoewel we wisten dat we daardoor wat aan kwaliteit zouden inboeten. Anders doe je dat niet.”

Toch zijn er voor de Gentse coach voldoende argumenten denkbaar om zelfs in de beginfase van een seizoen al duchtig te roteren: “Als je niet kunt roteren, zul je op den duur steeds meer frisheid verliezen. En dat kost je ook punten”, aldus HVH die de voorbije weken door omstandigheden al op heel wat verschillende spelers een beroep deed.

Foto: BELGA

“Het ideale is dat je veel kunt roteren, omdat er veel jongens klaar zijn. Dan bewaar je een frisse groep”, verwoordt Vanhaezebrouck het ideale scenario. “Sommige jongens kunnen makkelijker meerdere matchen op korte tijd aan, anderen hebben het daar moeilijker mee. Daar hou je ook rekening mee. Maar door de uitslag van gisteren, staan er ons nu drie moeilijke matchen te wachten in de komende week.”

Na de partij in Oostende, wacht er donderdag de return in Riga en enkele dagen later volgt er alweer een pittige thuiswedstrijd tegen KV Mechelen: “We moeten dus opletten en kunnen geen rotatie doen waarbij aan kwaliteit zouden verliezen. En we zullen dus ook geen jongens kunnen inzetten die dringend minuten nodig hebben. Andere clubs kunnen midweeks ook al eens een oefenduel afwerken maar dat is gezien ons programma nu ook niet mogelijk.”

“Vermijdbare tegendoelpunten bepalen resultaat”

Dus wordt het voor de Buffalo’s zaak om zeer zuinig om te springen met de krachten en tegelijk een optimaal rendement te boeken qua resultaten: “Drie matchen in een week, dat is heel zwaar. En we hebben te weinig jongens die dat aankunnen en daardoor moet je roteren en ook quasi altijd vijf wissels doorvoeren. Maar vergis je niet: vorig seizoen hebben we ook constant veel geroteerd.”

Foto: BELGA

Voetbaltechnisch heeft HVH trouwens ook nog andere katten te geselen. Zo slikte zijn team de voorbije weken al te makkelijk goals: “Hoe we tegen Riga opnieuw twee goals slikten, dat zijn vermijdbare situaties. Waarbij niet altijd één maar soms ook meerdere spelers in de fout gaan. Dat zijn eenmalige feiten. Daar moeten we uit leren. Men spreekt vaak over een keeper die weinig werk heeft, maar toch scherp moet blijven. Zo moet ook een defensie constant gefocust blijven.”

“Kunnen nog progressie boeken”

Ook offensief loopt alles nog niet zoals HVH dat wil maar ook daar toont de Gentse coach clementie met zijn spelers: “We kunnen zeker nog veel progressie boeken maar we hebben ook al tegen veel ploegen gespeeld die heel compact verdedigen. Er lag vaak niet veel ruimte en dan is het altijd moeilijker voetballen. Maar meestal zijn we er wel door geraakt. Het zijn vooral de vermijdbare tegendoelpunten die het resultaat bepaalden.”

“Het loopt offensief inderdaad nog niet perfect maar dat is normaal als je met Tissoudali, Bruno en Hjulsager én vaak ook met Operi op links speelt. Dat zijn maar liefst drie nieuwe jongens. Logisch dat dit even tijd vergt. Ik zie echter ook al veel leuke en goede dingen”, eindigde HVH toch op een positieve noot.