Even alle zorgen vergeten: honderd Waalse kinderen uit zwaar getroffen gebieden krijgen zomerkamp in Vlaanderen

Lochristi / Wachtebeke - Op initiatief van gemeenteraadslid Thierry Van Hecke (N-VA) komen in de laatste volle vakantieweek liefst honderd Waalse kinderen een fijne week beleven in Provinciaal Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. De organisatoren zoeken nog vrijwilligers om mee te helpen.

Tussen 23 en 27 augustus komen liefst honderd kinderen tussen 8 en 12 jaar even hun zorgen vergeten in onze regio. “De jongeren komen uit de zwaarstgetroffen regio’s en krijgen hier onder meer steun van begeleiders uit Chaudfontaine, kwestie van hun band met het thuisfront te behouden”, vertelt Thierry. “Met mondjesmaat zijn we een programma aan het uitwerken, met sportactiviteiten, een Franstalige kinder­show, mogelijk enkele uitstappen in de regio en zo meer.”

“Maar daar zijn veel helpende handen voor nodig. Wie zich geroepen voelt om de kinderen (en hun ouders) te helpen, is welkom op de vergadering waar we de voorstellen en uitwerking zo concreet mogelijk gaan bespreken. Die vindt plaats op maandag 9 augustus om 19 uur in de achterzaal van praatcafé Picasso in Dorp-West in Lochristi. Wie wil komen, kan dat vooraf laten weten op thierry@skoebidoe.be en meteen ook doorgeven hoe hij of zij zich wil engageren.”

Naast privépersonen en firma’s draagt ook de Provincie Oost-Vlaanderen een steentje bij. Die stelt alle faciliteiten in het Provinciaal Domein ter beschikking voor het hele verblijf. De jeugdwerking van Chaudfontaine staat in voor het vervoer, per bus of met de trein, en neemt ook de verzekering op zich. De rest is aan Lochristi, en daarvoor wordt op ieders spontane medewerking gerekend.

