Topadvocaat Olivier Martins belandt zelf voor rechter na spectaculaire ontsnappingspoging

Brussel - De Brusselse raadkamer heeft topadvocaat Olivier Martins (49) naar de correctionele rechtbank doorverwezen voor zijn vermeende rol in de spectaculaire ontsnappingspoging met een van een Franse drugsbaron uit de gevangenis van Sint-Gillis in 2014. De poort van de gevangenis werd toen met een ramwagen opengebeukt.

De aanhouding van meester Olivier Martins midden maart 2017 deed heel wat stof opwaaien. Onderzoeksrechter Michel Claise was na maandenlang onderzoek overtuigd dat de topadvocaat, wiens Zuid-Franse tongval verraadt dat hij daar geboren is, een doorslaggevende rol gespeeld had in de organisatie van de ontsnappingspoging van de Franse drugsbaron Mohamed Benabdelhak op 13 april 2014 uit de gevangenis van Sint-Gillis.

Volgens de speurders zou de Franse pleiter bewust een jonge, vrouwelijke collega uit Parijs hebben overtuigd om uitgerekend die zondag een gesprek met Benadbelhak aan te vragen. Hij wist natuurlijk dat de spreekruimtes zich dicht bij de imposante toegangspoort van de gevangenis bevinden. De Franse advocate wist dat niet, maar in haar woning hebben de speurders een met de hand getekende plattegrond van de gevangenis aangetroffen. Mogelijk zou Martins de vrienden van Benabdelhak ook de namen hebben aangereikt van gangsters die de ontsnapping zelf voor hun rekening zouden kunnen nemen, meenden de speurders destijds.

Die bewuste zondagavond klopten vier mannen omstreeks 20.30 uur bij de gevangenis aan. Zij reden met een auto waarop een blauw zwaailicht kleefde en droegen armbanden van de politie. De cipiers weigerden de deuren te openen. Enkele ogenblikken later beukte een ramwagen de poort open. De onbekenden drongen door de sas van de ingang, gijzelden kort een verpleegster en er vielen schoten. Maar uiteindelijk moesten de gangsters zonder Benabdelhak afdruipen.

Daarop werd Benabdelhak versneld aan Frankrijk uitgeleverd, waar hij nog altijd achter de tralies zit.

Het parket van Brussel bevestigde ons dat meester Martins door de raadkamer werd doorverwezen naar de correctionele rechtbank. Samen met zes andere verdachten, onder wie Mohamed Benabdelhak zelf en leden van het commando dat getracht had hem te bevrijden. “Ik ben onschuldig, ik heb niets misdaan”, reageerde meester Martins na de raadkamer. “Uiteraard teken ik hiertegen beroep aan.”