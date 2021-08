BV-managers klappen uit de biecht: “Op restaurant test ik soms hoelang het duurt voor hij over zichzelf begint”

One for the money, two for the show. En drie voor de stille kracht die ervoor zorgt dat niemand over die eerste twee te klagen heeft. De manager, jawel. Weinigen weten hoe het er in het BV-wereldje écht aan toe gaat, maar zij wel: dat het niet al goud is wat zingt, of dat veel bekende Vlamingen een onbekende handleiding hebben. “Het scenario van de film ‘De loft’ schijnt geen fictie te zijn geweest.” Welkom op een unieke rondleiding achter de schermen van de Vlaamse showbizz.