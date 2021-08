Op congé met Bart De Wever: “Tien jaar geleden lag ik op het strand als een aangespoelde potvis”

Vakantie met de familie De Wever, dat is hardlopen in de Toscaanse ochtendzon, inktvis eten als ontbijt, de plaatselijke Decathlon vergelijken met die op de Antwerpse Noorderlaan, en tussen de bedrijven door historische weetjes opdoen in een middeleeuws vestingdorp. Bart De Wever: “Italië, dat is de kinderkamer van onze beschaving.” Vrouw Veerle: “Al die geschiedenis, Bart, je overdrijft daarmee.”