Lachje na overstromingen duwt kandidaat-opvolger Angela Merkel kopje-onder

In tijden van nood kunnen politici zich als leider manifesteren. Een storm die in 1962 Hamburg trof, maakte van Helmut Schmidt een nationale bekendheid. En in 2002 kwam Gerhard Schröder uit een verloren positie terug om bondskanselier te worden, na zijn tussenkomst bij waterellende in Oost-Duitsland. Maar zeven weken voor de verkiezingen in Duitsland lijkt de huidige watersnood de kansen van Armin Laschet om bondskanselier te worden, lek te slaan. Omdat de CDU’er het lachen niet kon laten.