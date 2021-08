Twee mensen overleden bij bosbranden in Italië

In Italië zijn twee mensen om het leven gekomen bij de bosbranden. De lichamen van een man en een vrouw zijn teruggevonden bij een boerderij in San Lorenzo in de metropolitane stad Reggio Calabria in het zuiden van het land. Dat heeft de Italiaanse brandweer vrijdag meegedeeld op Twitter.

Het vuur maakte zich meester van een stal en een ander gebouw. Volgens het Italiaanse persagentschap Ansa trachtten de man en de vrouw een olijfboomgaard van de vlammen te redden. Volgens Giuseppe Falcomatà, de burgemeester van de metropolitane stad Reggio Calabria, werden ontelbare hectaren groen door het vuur verwoest. Enkele huizen werden geëvacueerd. “Bergen en hevels blijven branden”, zei Falcomatà.

Vooral de Italiaanse regio’s Calabrië, Sicilië en Apulië zijn getroffen door de bosbranden. Voor de komende dagen voorspellen meteorologen opnieuw grote hitte voor het zuiden van het land. De temperaturen kunnen vanaf zondag 40 graden bereiken en daarna oplopen tot 45 graden, aldus de weerdienst meteo.it. De Italiaanse minister van Milieu, Roberto Cingolani, benadrukte dat ongeveer 70 procent van de branden wordt veroorzaakt door wangedrag of brandstichting, de klimaatverandering doet de rest.

Vanaf het weekend wordt daarnaast opnieuw onweer voorspeld voor het noorden. In het gebied waren er al overstromingen, onder meer aan het Comomeer of Zuid-Tirol. De situatie stabiliseerde zich vrijdag, maar vanaf zaterdag zijn er dus nieuwe onweersbuien mogelijk in de Alpenregio’s.