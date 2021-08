PSG-coach hint op komst Lionel Messi, Pep Guardiola spreekt klare taal: “Hij zit niet in ons hoofd”

Nadat donderdag de bom barstte en Barcelona het vertrek van superster Lionel Messi aankondigde, beheerst de toekomst van de kleine Argentijn het voetbalnieuws. Logischerwijs komen twee mogelijke bestemmingen het vaakst naar voren: Paris Saint-Germain en Manchester City lijken op papier de grootste kanshebbers om Messi in te lijven, maar bij de twee teams klinken totaal verschillende geluiden.

Bij PSG lijken ze een transfer van de Argentijnse wonderboy wel genegen. Hij zou dan ook de ideale toevoeging zijn aan het sterrenensemble waar nu Donnarumma, Neymar en Mbappé al de dienst uitmaken. Dat bevestigde PSG-coach vrijdag op een persconferentie naar aanleiding van de eerste competitiewedstrijd van het seizoen van de Parijzenaars. “De club heeft zich aan het werk gezet’”, vertelde Poch over het dossier van zijn landgenoot. “Natuurlijk weten we wat er gisteren gebeurd is. Ik zal niet het tegenovergestelde beweren”, vertelde hij, om daarna toch wat voorzichtiger te zijn.

“Wij concentreren ons op het seizoensbegin. We hebben vertrouwen in sportief directeur Leonardo en in de voorzitter opdat ze de ploeg zullen versterken”, hield hij de boot wat of, om de deur daarna toch opnieuw op een kier te zetten. “Of hij een versterking zou kunnen zijn? Wanneer je spreekt over een speler van dat kaliber is hij dat voor elke club. De club werkt aan de ploeg en het is bezig met alle mogelijkheden te analyseren. Als je over een transfermercato spreekt is het logisch dat alles kan gebeuren.”

Guardiola sluit de deur

PSG toont dus wel degelijk interesse. Geld is dan ook geen probleem voor de Franse topclub. Een andere topclub voor wie geld geen probleem is, is Manchester City. Alhoewel. Het gaf deze week nog maar 117 miljoen euro uit om van Jack Grealish de duurste inkomende transfer in Engeland te worden. Daarnaast hoopt het ook nog steeds om Harry Kane los te weken bij Spurs. “We zijn inderdaad geïnteresseerd, maar als Spurs niet wil onderhandelen, valt er weinig over te zeggen”, bevestigde Pep Guardiola vrijdag.

Ook daarom lijkt een hereniging tussen Guardiola en zijn voormalige poulain niet meer dan een verre fantasie. “Het was een verrassing, ook voor mij”, reageerde de Spanjaard op het nieuws dat Messi Barcelona verlaat. “Ik ben hem heel dankbaar voor alle prijzen en successen die we boekten en hij is de meest wonderbaarlijke voetballer die ik ooit zag, maar we hebben ons net versterkt met Jack Grealish. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en dachten ook dat Messi bij Barça zou blijven. Op dit moment zit een transfer van Messi dan ook niet in ons hoofd.”

