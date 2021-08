Civiele bescherming verloor sinds hervorming 810 medewerkers: “Volledig uitgehold om te besparen”

Sinds de hervorming onder voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) moet de civiele bescherming het met minstens 810 medewerkers minder doen, zowel professionele medewerkers als vrijwilligers. Dat meldt overheidsvakbond VSOA vrijdag.

De hervorming trad op 1 januari 2019 in werking. Ze hield onder meer een heroriëntering in van de opdrachten tussen de brandweer en de civiele bescherming. Ook kwam er een afstemming tussen beide statuten, om de mobiliteit tussen beide hulpdiensten te versoepelen. Het meest in het oog sprong echter de sluiting van vier van de zes kazernes, om enkel die in Crisnée en Brasschaat - de thuisbasis van Jambon - over te houden.

In een mededeling kaart het VSOA de “zorgwekkende situatie” aan van het personeelsbestand. Voor de hervorming telde de civiele bescherming 266 professionele medewerkers aan Franstalige kant en 247 aan Nederlandstalige kant. Bij de vrijwilligers ging het om respectievelijk 379 en 315 medewerkers.

Volgens cijfers die de vakbond van Binnenlandse Zaken kreeg en die van 1 januari vorig jaar dateren, is het personeelsbestand gedaald met 127 mensen tot 139 professionele medewerkers in Crisnée en 129 vrijwilligers, wat ook een daling betekent met 250 mensen, volgens VSOA-voorman Eric Labourdette. In Brasschaat was sprake van 122 professionelen (-125) en 67 vrijwilligers (-308).

“Dat is dus een daling met 810 mensen sinds de fameuze hervorming van de civiele veiligheid”, aldus de liberale vakbondsman. “De civiele bescherming is federaal volledig uitgehold om te besparen op de rug van de veiligheid van de bevolking en hulpverleners.”

De Kamer keurde in juli 2020 een resolutie goed waarin de regering werd gevraagd de hervorming tegen het licht te houden.