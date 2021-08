De schoonheid van het troosteloze in het Paradijs: 100 hanen lanterfanten kamikaze-gewijs tussen de gigantische camions

Menen -

Hallelujah! Het Paradijs bestaat! Ergens in een uithoek van Vlaanderen, geprangd ­tussen Walen en Fransozen wonen ze: de ­Paradijzenaars. Een apart volk. Een apart ­leven. ­Onze columniste Lotte Debrouwere brengt een zomer lang verslag uit. Met de groeten van Jean-Marie, de man tussen de hanen, de boekhouding en de urinoire obstakels.