Goedele Liekens: “Zelfs als het slecht afloopt, zal ik dankbaar zijn”

“Het gaat goed met me. Dat zie je toch?”, vraagt Goedele Liekens (58) gespeeld koket. De ongekroonde koningin van de Vlaamse media, géén drama queen, oogt inderdaad ­stralend. “Maar”, vervolgt ze laconiek, “de statistieken leren dat 63 procent van de patiënten met huidkanker in stadium 3 vijf jaar later nog leeft. Dat lijkt veel, maar het is tegelijk ook níét veel. Hoe dan ook: zelfs als het slecht afloopt, zal ik dankbaar zijn voor het fantastische leven dat ik heb gehad.”