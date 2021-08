Wanneer liefde een verstandshuwelijk wordt, is een scheiding onafwendbaar, zelfs bij Lionel Messi en Barcelona

Barcelona was Lionel Messi. En Lionel Messi was Barcelona. De Argentijn kwam in de Catalaanse voetbalhoofdstad aan toen hij amper 13 was, en ging er nooit meer weg. Nu gaan de twee zonder elkaar verder, ook al zouden ze dat eigenlijk niet willen. Wat is dan het probleem? Geld. Of hoe de meedogenloze wetten van de voetbalcommercie ook van onophoudelijke liefde een verstandshuwelijk maakte.