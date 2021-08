Nieuwe brandhaarden en wind bemoeilijken blussen van Griekse bosbranden, 38-jarige man om het leven gekomen

In een voorstad ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene is een 38-jarige man vrijdag om het leven gekomen door een vallende hoogspanningsmast. Minstens 56 actieve branden hebben vrijdag het hele land geteisterd. Dat meldt persagentschap Reuters. De branden in het noorden van Athene nemen niet in kracht af. Integendeel, alsmaar nieuwe brandhaarden duiken op en wind wakkert de vlammen aan, stelt het Duitse persagentschap dpa.

Vrijdag dreigde de stad Agios Stefanos, op 25 kilometer van Athene, in de vlammen op te gaan. Op televisiebeelden was te zien hoe politieagenten ook de laatste 10.000 inwoners dwongen het gebied te verlaten. Op de achtergrond bouwde een muur van rook en vuur zich laag voor laag op, vlak voor de rand van de stad waar meerdere tankstations zijn. Veel mensen sloegen in paniek op de vlucht, maar sommigen weigerden hun huizen te verlaten. Intussen zouden mensen dakloos geworden zijn in de buurt van de grote brandhaarden bij Athene, op het eiland Evia en op het schiereiland Peloponnesos. Precieze cijfers zijn er nog niet. De regering biedt mensen die geëvacueerd zijn aan om gratis in hotels te verblijven.

Donderdagavond werden ook al ruim 630 mensen met boten van het eiland Evia in veiligheid gebracht. Minister van Volksgezondheid Vassilis Kikilias zei op de staatstelevisie dat tot nog toe 18 gewonden werden opgenomen in het ziekenhuis. Donderdag werd bekend dat het leger wordt ingezet in de strijd tegen de bosbranden. Premier Kyriakos Mitsotakis noemde het een ongekende milieucrisis.