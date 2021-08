Slachtoffer dient strafklacht in tegen New Yorks gouverneur Cuomo voor seksuele intimidatie

Nadat een onafhankelijk onderzoek de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, schuldig had bevonden aan seksuele intimidatie, heeft een van de betrokken vrouwen nu ook een strafklacht ingediend. Dat melden Amerikaanse media vrijdag op basis van de autoriteiten en de advocaten van de vrouw.

Cuomo wordt al strafrechterlijk vervolgd door ten minste drie regionale aanklagers in de staat New York. Die hebben bij procureur-generaal Letitia James bewijsmateriaal opgevraagd. Daarnaast heeft de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden van New York, Carl Heastie, een snelle afzettingsprocedure tegen Cuomo aangekondigd.

Eerder deze week kwam een onderzoek onder leiding van James tot de conclusie dat Cuomo voormalige en huidige vrouwelijke ambtenaren seksueel had geïntimideerd. Het rapport somt onder meer ongepaste gebaren, ongewenste kussen en omhelzingen, en ongepaste commentaren op. Het kantoor van de gouverneur was een “giftige werkplek” waar een “klimaat van angst” heerste, klinkt het in het rapport.

Talrijke prominente politici van beide partijen, waaronder ook president Joe Biden, riepen Cuomo ondertussen op om een stap opzij te zetten. Cuomo verwierp de beschuldigingen in een videoboodschap en weigert voorlopig af te treden.