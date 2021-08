Gezin van lesbisch koppel moet Rusland ontvluchten nadat hun optreden in reclame ‘nationaal schandaal’ veroorzaakt

Een lesbisch koppel uit Rusland en hun familie zijn naar Spanje gevlucht nadat de bedreigingen aan hun adres te ernstig werden. Aanleiding voor de haatcampagne tegen hen was een advertentie van een supermarkt, die in het hele land beroering veroorzaakte.

Perfect onschuldig oogt de advertentie van de Russische supermarktketen VkusVill. Mama Yuma staat erop met dochters Mila en Alina en Ksyusha, de vriendin van Alina. Ze zeggen daarin dat ze de rijstballetjes en de humus uit de supermarkt wel heel lekker vinden.

Vanuit conservatieve hoek kwam enorm veel kritiek op die reclamecampagne. In Rusland is “holebi-propaganda” sinds 2013 bij wet verboden, en schijnbaar vonden veel Russen dat dit daar een illustratie van was. Het gezin werd overladen met doodsbedreigingen en verwensingen. Ook de supermarkt kreeg het hard te verduren en trok de advertentie in. “Een fout”, noemden de bazen het bij wijze van verontschuldiging.

Barcelona

Voor het gezin bleef het daar niet bij. In een interview met BBC vertelde Yuma over wat hen overkwam. “Het deed me enorm veel pijn wat ze zeiden over mijn dochter. Sommige mensen schreven dat ze haar wilden verkrachten en vermoorden. Ze wilden iemand vermoorden die op de foto gewoon zit te lachen. Ik ben vooral heel bang voor haar.”

Het gezin is ondertussen gevlucht naar Barcelona. “We zijn veilig, we zijn aan het bekomen”, schrijft Yuma op Instagram. “We moeten ons geluk als gezin niet verstoppen. Bedankt aan iedereen die ons gesteund heeft.”

Ook Mila postte een foto vanuit Spanje. “Jammer genoeg, door de complexe situatie, hebben we geen werk en geen huis meer. Nu moeten we ons settelen in Barcelona. Het is een moeilijke tijd voor ons en we hebben vrienden nodig. Hopelijk kunnen we ons leven hier opnieuw beginnen.”