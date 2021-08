Lachaert dropt bommetje: Open VLD wil federale regering de baas maken in Overlegcomité en cruciale dossiers

In cruciale dossiers moeten er in België weer beslissingen kunnen worden genomen. En als dat niet lukt, moet de federale regering het laatste woord hebben. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert dropte vrijdag in de Wetstraat een communautair bommetje. Hij wil dat de federale regering binnen het Overlegcomité een doorslaggevende stem heeft. Vlaamsgezinde partijen zoals N-VA en Vlaams Belang breken het voorstel meteen af.