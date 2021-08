Code geel: KMI waarschuwt voor onweer, nummer 1722 geactiveerd

Het KMI heeft gewaarschuwd voor slecht weer, met zaterdag kans op onweer met windvlagen. De FOD Binnenlandse Zaken activeert daarom tijdelijk het nummer 1722 voor niet-dringende hulpaanvragen voor de brandweer.

“Zaterdag trekt in de namiddag een storing oostwaarts over ons land”, klinkt het bij het KMI. “Hierdoor vallen er felle onweerachtige buien, die lokaal tussen 10 en 20 mm regen op een uur tijd kunnen veroorzaken. Plaatselijk kunnen er ook rukwinden zijn van 60 à 70 kilometer per uur. Deze storing verlaat op het einde van de avond ons land in het oosten.”

Via het nummer 1722 kunnen aanvragen worden ingediend voor hulp van de brandweer bij storm- en waterschade, bijvoorbeeld voor ondergelopen kelders of wateroverlast op de weg. Binnenlandse Zaken vraagt wel om bij voorkeur het e-loket 1722.be te gebruiken. Het noodnummer 112 dient enkel voor situaties die mogelijk levensbedreigend zijn.