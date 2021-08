Jérémy Doku en zijn getalenteerde ploegmaats, PSG en Messi en oude bekende uit 1B: alles wat u moet weten over de start van de Ligue 1

AS Monaco en Nantes trappen vrijdagavond om 21 uur de Ligue 1 op gang. De Franse competitie is de eerste Europese topcompetitie die opnieuw start. De rest volgt volgende week of de week erna (Serie A). De Ligue 1 is ook dit seizoen niet op televisie te zien in België, maar hieronder vindt u vijf redenen om de Franse competitie toch op een of andere manier te volgen.