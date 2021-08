Na dodelijke corona-uitbraak in rusthuis: “Verplicht vaccinatie voor zorgpersoneel en voer coronacertificaat voor bezoekers in”

De corona-uitbraak die in een woonzorgcentrum in Zaventem het leven kostte aan zeven bewoners, zwengelt het debat rond verplichte vaccinatie van het personeel en de invoering van een coronacertificaat voor bezoekers opnieuw aan. “Wij vragen dat al maanden”, klinkt het bij de koepels van woonzorgcentra.

Hoeveel bewoners moeten er nog sterven? Dat is kort samengevat het gevoel dat leeft bij de koepels van rust- en verzorgingstehuizen na de dodelijke uitbraak in woonzorgcentrum Ter Burg in Zaventem. Daar ...