Viktor Fischer vastberaden om bij Antwerp weer de topspeler van weleer te worden: “Blessuregevoelig? Ik voel me net heel sterk”

Viktor Fischer (27) is een beetje ‘den Beckham van den Bosuil’, met zijn rugnummer 7, blonde haren en overschot aan talent. De Deense linksbuiten heeft alles in zich om de nieuwe publiekslieveling te worden. In vlekkeloos Nederlands – het woord ‘super’ mag je wel lezen als ‘zuper’ – vertelt hij hoe blij hij is met zijn nieuwe club. “Met Ajax kampioen, met Kopenhagen kampioen en straks met Antwerp kampioen: dat is honderd procent het doel.”