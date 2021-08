REACTIES. Charles Vanhoutte fier, Vanderhaeghe tevreden en Mats Rits baalt: “Hier moet toch eens over gebabbeld worden”

Club Brugge was op weg naar een zuinige derbyzege, maar daar besliste Waldo Rubio in de blessuretijd anders over. Geen Brugse zege dus, en dat zorgde voor ontgoocheling bij Mats Rits. In het groen-zwarte kamp was aanvoerder Vanhoutte fier op zijn team en zag Vanderhaeghe het punt als een bonuspunt.

Mats Rits: “Twee punten weggegooid”

“Dit is enorm zuur”, baalde Mats Rits. “Dit was een wedstrijd waar we geen punten hadden mogen laten liggen, want we hadden een hele wedstrijd de controle, maar vergaten het af te werken. Je weet dat er altijd nog een kans zal komen en dan komt die in de laatste minuut en gaat hij nog binnen ook. Dit is geweldig zuur.” Volgens Rits moet er ook gesproken worden over die late gelijkmaker. “We hadden de mogelijkheden, maar we maken het niet af. Zij hebben quasi geen enkele kans, maar 1-0 wordt in de laatste minuut nog 1-1. Daar moeten we aan werken. Maken we die tweede, dan gebeurt dit niet. Wat we nu vooral moeten onthouden is dat we twee onnodige punten weggooien en daar moet toch eens over gebabbeld worden.”

Yves Vanderhaege: “Een bonuspunt”

Bij Yves Vanderhaeghe overheerste de tevredenheid na het late gelijkspel. “Een gelijkspel in de laatste minuut is eigenlijk een bonuspunt. Ik ben dus toch vooral tevreden. Ook omdat we er zelf wel verdienste aan hadden. In het openingshalfuur stonden we heel goed georganiseerd waardoor Club de lange bal moest hanteren. Maar wij wonnen die duels achterin . In het eerste half uur hadden we dus echt controle. Er lag ook ruimte in de omschakeling, maar daar maakten we geen gebruik van. Dan gebeurde de botsing met Daland en ik merkte dat de ploeg daar echt van onder de indruk was, want het laatste kwartier van de eerste helft zwalpten we over het veld. We kwamen overal te laat en dan viel ook de tegengoal. Gelukkig konden we nog met 1-0 de rust in, want een reactie kwam er aanvankelijk niet. Ook in de tweede helft hadden we het aanvankelijk moeilijk, maar in het laatste kwartier waren we toch enkele keren gevaarlijk voor doel. Alleen vergaten we soms te schieten. Dan stonden we in een goede positie, maar wilden we de bal binnenwandelen. Daar moeten we nog aan werken. Dat het eerste schot op doel de late gelijkmaker was, zegt in dat opzicht genoeg. Maar ik ben tevreden, want na de openingsgoal moesten wij zoeken en lopen achter de bal, maar we zijn overeind gebleven. Oké, het werd enkele keren warm voor ons doel, maar wij hadden eigenlijk bijna even veel bijna kansen”, analyseerde Vanderhaege.

Charles Vanhoutte: “Beloond omdat we bleven geloven

“Ik denk dat we wel beloond zijn omdat we erin bleven geloven. Al hadden we ook wel wat geluk met tweede goal van Club die afgekeurd werd. Ik dacht dat het hands was, maar met die nieuwe regels weten we het soms zelf ook niet meer. De eerste 30 minuten kregen we wat kansen op de counter, maar de laatste pass was niet goed. We hebben de ook aangegeven in de rust, dat er mogelijkheden waren. Yves Vanderhaeghe zei bij de rust dat we soms wat bang waren en eigenlijk had hij gelijk. De tweede helft hebben we meer proberen te voetballen. Het was niet makkelijk, want zij hebben sterke spelers, maar ik denk dat we er af en toe wel beter zijn uitgekomen in de tweede helft. We mogen fier zijn dat we erin zijn blijven geloven. Op het einde toonde Waldo zijn individuele klasse. Een puntje tegen de landskampioen, daar zijn we trots op.”