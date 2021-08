ONZE PUNTEN. Twee uitblinkers en veel zesjes bij Club Brugge, invaller slaat toe bij Cercle Brugge

Veel zesjes, én enkele aanvallende uitblinkers. Club kon meer scoren tegen Cercle maar toonde pech in de afwerking. Een galaprestatie was het nog lang niet maar de blauw-zwarte patronen keren wel stilaan terug. Bij Cercle was de organisatie goed, maar offensief mag het wat meer zijn. Tot de Spanjaard Rubio Waldo weer kon toeslaan.