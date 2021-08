Bouwheer Oosterweelverbinding gedagvaard in PFOS-affaire: “Ze vergissen zich van tegenstander”

Zwijndrecht -

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, en de aannemerscombinatie Rinkoniên zijn gedagvaard in de PFOS-affaire in Zwijndrecht. Het zijn burgerorganisatie Grondrecht, Greenpeace en burgerjournalist Thomas Goorden die de zaak in gang hebben gezet. “Ze vergissen zich van tegenstander”, zegt de CEO van Lantis.