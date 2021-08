Harry Kane reageert op de heisa nadat hij niet kwam opdagen bij Spurs: “Nooit geweigerd om te trainen”

Nog meer dan de transfersoap van Lionel Messi beheerst de toekomst van Tottenham-spits Harry Kane de laatste dagen de Britse sportpers. De 28-jarige goalgetter stuurde afgelopen week zijn kat naar de training van Spurs. Naar verluidt om een transfer naar Manchester City te forceren. Vrijdag reageerde Kane op sociale media echter door te stellen dat hij nooit weigerde te komen. Integendeel, zaterdag zou hij opnieuw aansluiten bij de groep.

“Het is bijna tien jaar geleden dat ik mijn debuut maakte voor Spurs”, klonk het in een statement op Twitter. In ekl van die jaren hebben jullie, de fans, mij altijd gesteund en liefde gegeven. Net daarom deed het afgelopen week pijn om reacties te lezen die mijn professionaliteit in vraag stellen. Zonder in detail te treden, wil ik ophelderen dat ik nooit, maar dan ook nooit zou weigeren om te trainen. Morgen (zaterdag, red) zal ik, zoals gepland, terugkeren op de club. Ik zou niets doen om de relatie die ik met de fans, die me altijd een onvoorwaardelijke steun gegeven hebben tijdens mijn tijd bij de club, heb op het spel te zetten. Dat is altijd het geval geweest, ook vandaag nog.”

Ondertussen is Harry Kane wel nog steeds het toptarget van Manchester City. De club van Kevin De Bruyne brak deze week een transferrecord door Jack Grealish voor 117 miljoen euro weg te kapen bij Aston Villa, maar Kane staat pas echt bovenaan het lijstje van de Citizens. Wordt ongetwijfeld vervolgd.