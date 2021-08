Club Brugge mag (voorlopig) kruis maken over transfer van Alex Collado

Het ziet ernaar uit dat Club een kruis mag maken over de komst van Barcelona-huurling Alex Collado. Blauw-zwart had na een rondje onderhandelen met Barça gedaan gekregen dat een er een aankoopoptie in de huurovereenkomst van de 22-jarige middenvelder werd opgenomen, maar de speler zelf ziet zo’n constructie (voorlopig) niet zitten. Vrijdag trainde hij in de Ciutat Esportiva van Barcelona opnieuw mee met de eerste ploeg van de Blaugrana.