Ex-premier Conte wordt leider van Italiaanse Vijfsterrenbeweging

De gewezen Italiaanse premier Giuseppe Conte is verkozen tot de nieuwe leider van de populistische Vijfsterrenbeweging. Meer dan 62.000 partijleden (92,8 procent) schaarden zich bij een onlineverkiezing achter zijn kandidatuur, zo heeft de partij vrijdagavond bekendgemaakt. “Eindelijk heeft het intense werk van de afgelopen maanden zijn vruchten afgeworpen”, zo reageert Conte via Facebook op zijn verkiezing tot partijleider.

De Vijfsterrenbeweging (M5S) is een populistische anti-establishmentpartij, die momenteel vier ministers telt in de coalitieregering van Mario Draghi. De partij zat al sinds januari 2020 zonder politieke leider, nadat huidig minister van Buitenlandse Zaken Luigi Di Maio zich had teruggetrokken uit die functie. Vito Crimi oefende het voorzitterschap wel ad interim uit.

De aanduidingvan een partijleider verliep erg moeizaam vanwege onder meer een maandenlang aanslepend conflict tussen Conte en Beppe Grillo, de oprichter van de partij. Grillo verweet de 56-jarige Conte een gebrek aan politieke visie. Midden juli wisten de twee dan toch tot een vergelijk te komen.

De voorheen niet-partijgebonden advocaat Giuseppe Conte was van juni 2018 tot februari 2021 premier van Italië. Na het uiteenvallen van zijn coalitie nam Mario Draghi het premierschap over.