Tweede ‘zwarte zaterdag’ op de weg: vakantiefiles komen trager op gang dan vorige week

Het is vandaag de tweede ‘zwarte zaterdag’ in Frankrijk, maar de vakantiefiles komen trager op gang dan vorige week. Dat melden mobiliteitsorganisaties VAB en Touring.

Op de belangrijkste vakantieroutes richting het zuiden van Frankrijk is er al zeer druk verkeer, maar toch is het opvallend rustiger dan vorige week. De drukste route is zoals voorspeld de A7, de ‘Autoroute du Soleil’ door de Rhônevallei.

In Duitsland is er al druk verkeer in het zuiden, maar ook daar is het rustiger dan vorige week. Op de route tussen München en Salzburg in Oostenrijk verlies je momenteel 1 uur 30 minuten.

In Oostenrijk moet je richting Italië rekening houden met 1 uur vertraging op de B179 Fernpassroute richting Innsbruck. Wie naar Slovenië of Kroatië rijdt, moet 1 uur extra rekenen op de A10 Salzburg - Villach en dan nog eens 1 uur 15 minuten aan de Karawankentunnel op de A11. Dat is wel meer dan vorige week.

In Zwitserland staat er vooral file aan de Gotthardtunnel. Ook aan de San-Bernardinotunnel gaat het moeizaam.

De piek voor het vertrekkende verkeer wordt verwacht tussen 8 en 17 uur. Voor het terugkerende verkeer is dat tussen 11 en 19 uur.