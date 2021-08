“Belgen lijken qua karakter een beetje op Noren”

Een dikke maand geleden reisde Bent Sørmo (24) nog met Kristiansund richting de poolcirkel voor de wedstrijd tegen Tromsø in de Noorse competitie, maar ondertussen is hij een dikke maand in België, stond hij in de basis bij Essevee in de eerste twee wedstrijden van het seizoen en maakt hij zich op voor de ‘verre’ verplaatsing naar STVV. Hoog tijd voor een gesprek met de nieuwe verdediger van Essevee.