Zware brand op Zeedijk in Oostende: 40 mensen geëvacueerd

Oostende - Bij een zware brand op de Zeedijk in Oostende werden zaterdagmorgen zo’n 40 mensen geëvacueerd uit een appartementsgebouw. Er raakte niemand gewond, maar de twee zaken op het gelijkvloers brandden wel helemaal uit. “De brandweer en politie verrichten hier sterk werk”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys.

Alle hens aan dek in een appartementsgebouw op de Zeedijk in Oostende. Daar ontstond even voor 8 uur namelijk een hevige brand op de benedenverdieping. In het gebouw waren op dat moment net geen vijftig personen aanwezig. De meeste van hen konden via de trap geëvacueerd worden.

“Wij zijn hier onze eerste dag op vakantie”, vertelt Kelly Deneut (38) uit Laarne. Zij was er samen met haar partner en vijf kinderen in een appartement op de vierde verdieping aanwezig. “Ik was net wakker en merkte een vreemde geur op. Toen ik bij de elektriciteitskast van ons appartement kwam, bleek daar al rook uit te komen. We gingen allemaal naar buiten, maar de trappenhal hing al vol rook. Dus we zagen geen andere optie dan naar boven vluchten. Gelukkig hoorden we op dat moment al de brandweersirenes weerklinken.”

De brandweer was al opgeroepen en snelde dan ook massaal ter plaatse. De pompiers gingen samen met enkele politiemensen naar boven om de bewoners te verwittigen. Zo hielpen ze het gezin met vijf kinderen veilig naar beneden. En ook André De Jaegher, een 92-jarige man van op de zesde verdieping, werd geholpen. “Ik lag te slapen toen er op de deur gebonkt werd”, zegt hij. “Ik was eerst een beetje kwaad, maar zag toen dat het de hulpdiensten waren. Ik mocht nog een broek aantrekken, maar op mijn leeftijd gaat dat uiteraard niet zo snel (lacht). Daarna heeft een brandweerman mij op zijn rug genomen en naar beneden gedragen van de trappen. Er hing inderdaad rook in de trappenhal.” De bejaarde man kreeg een deken op zich om warm te blijven en werd uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.

De brandweer bleef ondertussen met een zestal bewoners van het appartement bewust boven. “De CO-waarden in het gebouw waren te hoog”, zegt waarnemend burgemeester Kurt Claeys. “Daarom beslisten ze om die mensen op de bovenste verdieping samen te houden en eerst het gebouw te ventileren. De brand zelf was relatief snel geblust, die was kort maar krachtig. En eenmaal de CO-waarden gezakt waren, konden ook die mensen van boven naar beneden komen. Dat was eigenlijk echt een verstandige beslissing van onze hulpdiensten.”

In totaal werden zo’n 46 mensen geëvacueerd. Een bus van De Lijn werd onder politiebegeleiding tot bij het appartement gebracht. De bewoners stapten in en werden naar een nabijgelegen opvangcentrum gebracht. “Omdat het over zo’n groot gebouw en zoveel mensen ging, hebben we het rampenplan afgekondigd”, zegt de waarnemend burgemeester. “Ik vermoed dat de meeste bewoners na grondige ventilatie wel terug in hun appartement zullen kunnen.”

De schade is dan ook het grootste op de benedenverdieping. Daar ontstond het vuur, bij gocarts- en fietsenverhuur Linda Carts en de daarnaast gelegen crèmerie. De twee zaken zelf brandden volledig uit. De uitbaters wonen er niet, maar zakten wel af. Zij vielen in tranen in elkaars armen. “Een jaar geleden hebben we de zaak helemaal vernieudd. We weten nog niet wat er precies gebeurd is, maar vermoedelijk gaat het om een kortsluiting. Dit is echt verschrikkelijk”, klinkt het.

