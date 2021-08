Sicilië roept noodtoestand uit door bosbranden

Op Sicilië heeft de regionale regering voor zes maanden de noodtoestand uitgeroepen omwille van de bosbranden. Sinds eind juli wordt het Italiaanse eiland geteisterd door branden en de komende weken zal er door de weersomstandigheden een permanent risico blijven. Dat heeft de president van Sicilië, Nello Musumeci, zaterdag in een bericht op Facebook gemeld.

Intussen is er ook op het Italiaanse eiland Sardinië opnieuw een brand gesignaleerd, in de provincie Oristano. De hulpdiensten hebben kunnen vermijden dat die brand oversloeg op omliggende vegetatie en er is ook geen sprake van gewonden. In Oristano, aan de westkust van het eiland, hebben onlangs nog verschillende branden grote schade aangericht.

Net als Griekenland gaat ook het zuiden van Italië al een hele tijd gebukt onder een aanhoudende hittegolf en droogte. De temperaturen stijgen er boven de 40 graden Celsius.

