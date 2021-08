Polen wil in binnen- en buitenland bekritiseerde tuchtkamer hervormen

Polen lijkt een stap terug te zetten in het conflict met de Europese Unie over de gerechtelijke hervormingen in het land. Zo wordt het huidige tuchtcollege geschrapt en hervormd. Dat heeft de Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski, leider van de regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), zaterdag gezegd.

De gerechtelijke hervormingen in Polen botsen al langer op kritiek in binnen- en buitenland. Vooral de oprichting (in 2017) van een tuchtkamer of disciplinaire kamer in de schoot van het opperste gerechtshof lokte verzet uit en zette Polen op ramkoers met de Europese Unie. Critici menen dat de tuchtkamer aan de leiband van de conservatief-nationalistische regeringspartij PiS loopt en dat het orgaan kan misbruikt worden om kritische rechters te straffen.

Het Europees Hof van Justitie zei in juli in een vernietigend arrest dat de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht niet meer gegarandeerd kon worden en vroeg om de activiteiten van de tuchtkamer op te schorten. Daarop plaatste de Europese Commissie Polen voor een ultimatum. Polen kreeg tot 16 augustus de tijd om de uitspraak van het Europees Hof te respecteren, anders riskeert het land financiële sancties.

Schrappen

Na kritiek en juridisch getouwtrek lijkt de Poolse regering nu toch tegemoet te komen aan de eisen van de Europese Commissie. “We schrappen de tuchtkamer in de vorm waarin ze momenteel functioneert en zo verdwijnt het onderwerp van ons geschil (met de EU)”, zo zei partijleider Kaczynski zaterdag in een gesprek met het Poolse persagentschap PAP.

Volgens Kaczynski zal de regering in september met voorstellen komen om het tuchtcollege te hervormen. Het hoofd van het Poolse Hooggerechtshof had afgelopen week al duidelijk gemaakt dat voorlopig geen nieuwe zaken meer voorgelegd mogen worden aan de disciplinaire raad.