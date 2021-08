Onderzoek naar dood van Nederlandse toerist die sleutel inslikte na nachtje uit

De Catalaanse politie onderzoekt de dood van de 37-jarige Nederlandse toerist die vrijdag overleed nadat hij de sleutel van zijn eigen auto had ingeslikt. De man zou overlast hebben veroorzaakt in een supermarkt in Barcelona, waarna hij door agenten in bedwang gehouden werd. “De agenten hebben zich aan de regels gehouden.”

Donderdagavond kwam de man, die met zijn gezin op vakantie was, rond 22.45 uur een supermarkt binnen op de avenida Riera de Cassoles in de wijk Sant Gervasi. Hij zou “in grote staat van opwinding” zijn geweest, woordenwisselingen hebben gehad met het winkelpersoneel en ruzie hebben gezocht, aldus een verklaring van een woordvoerder van de gemeente Barcelona. Vanwege de overlast die hij veroorzaakte, belden de winkelmedewerkers de lokale politie Guardia Urbana.

Sleutel in keel

De agenten probeerden de man te kalmeren en slaagden erin hem te bedwingen. Kort daarna verloor hij het bewustzijn. Hij zou volgens de lokale krant El Jardi een hartaanval hebben gehad. De agenten probeerden hem te reanimeren maar slaagden daar niet in. Er werd een ambulance gebeld. Toen ambulancemedewerkers verder gingen met de reanimatiepogingen, spuugde de man een sleutel uit die hij in zijn keel zat.

Of hij de sleutel al langer in zijn keel had of dat hij die tijdens zijn arrestatie inslikte, is niet duidelijk. Nadat hij de sleutel had uitgespuugd, was de toestand van de man stabiel. Hij werd overgebracht naar het Hospital de Sant Pau. Daar zou hij om 2.15 in de ochtend zijn overleden aan inwendige verwondingen.

Psychologische steun

De familie van de man logeerde in een pand vlakbij de supermarkt. La Vanguardia schrijft dat de vrouw dezelfde avond nog aan de politie vertelde dat haar man die avond “heel nerveus was” en dat hij kort daarvoor aan zijn hart was geopereerd. Hij ging iets voor het avondeten halen terwijl zij in het hotel bleef met de kinderen. De familieleden hebben psychologische steun aangeboden gekregen van de gemeente. De Catalaanse politie, de Mossos d’Esquadra, onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Ook de Guardia Urbana heeft een intern onderzoek ingesteld.

De vakbond CSIF zegt dat “de acties van de Guardia Urbana volledig proportioneel waren” en dat de “agenten zich aan het actiehandboek hielden”, aldus de digitale krant Cronica. Volgens de vakbond hebben ook de tussenkomende agenten psychologische ondersteuning gekregen om de dood van de Nederlander te verwerken.