Audi raast op A12 met 224 kilometer per uur voorbij politiepatrouille

Willebroek - De lokale politie heeft vrijdag tijdens een verkeerscontrole in Willebroek meer dan 20 processen-verbaal opgesteld. Onder hen een Roemeen die op de A12 Brussel-Antwerpen met 224 kilometer per uur voorbij een politievoertuig raasde. Het rijbewijs van de bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken.

De lokale politie voerde afgelopen vrijdag een controleactie Verkeer uit op de A12 in Willebroek. De hoofdprijs werd in de wacht gesleept door een bestuurder van een Audi, met Roemeense nummerplaat. “Op de A12 in Meise werden onze inspecteurs voorbijgestoken door een Audi. Onze collega’s volgden het voertuig over een afstand van 8 kilometer. Tijdens de snelle rit duwde de bestuurder het gaspedaal in tot 224 kilometer per uur. We konden het voertuig in Willebroek aan de kant zetten. De bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken”, zegt Dirk Van de Sande, politiewoordvoerder van de zone Mechelen-Willebroek.

20 bekeuringen

Tijdens de actie kregen een twintigtal bestuurders een proces-verbaal aangesmeerd. Het ging om inbreuken zoals het niet dragen van een veiligheidsgordel (4), het overschrijden van de gele doorlopende streep (8), een vervallen keuringsbewijs van een auto (1) en van een vrachtwagen (3). Ook belandde een chauffeur van een vrachtwagen in het boekje omdat hij geen vervoersvergunning kon voorleggen. Dat kost de chauffeur 1.500 euro boete. Verder werden er boetes uitgeschreven voor het toevertrouwen van een voertuig aan iemand zonder geldig rijbewijs en het bezit van een niet geldig rijbewijs.

Vals Pools rijbewijs

Bij een van de controles legde een vrachtwagenchauffeur de agenten een nagemaakt Pools rijbewijs voor. “Dat werd in beslag genomen. De chauffeur was in het bezit van een Belgisch rijbewijs voor het besturen van een auto of een bromfiets. De man reed met een vrachtwagen waarvan de keuring vervallen is was ook niet in het bezit van een vergunning om het transport uit te voeren”, geeft de hoofdinspecteur nog mee.