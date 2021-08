Koning Filip eerste keer op vakantie in zijn gerenoveerd buitenverblijf in Frankrijk

Al meer dan tien jaar gaan koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen tijdens de zomer op vakantie naar het Franse ïle d’Yeu. Maar dit jaar is er een primeur: voor het eerst nemen ze er hun intrek in hun aangekochte en gerenoveerde buitenverblijf in plaats van in een huurhuisje. Dat melden de kranten van Sudpresse.

Het is vanuit dat buitenverblijf dat de koning donderdag twee belangrijke telefoontjes deed: naar Felix Denayer, de aanvoerder van de Red Lions, en naar Nafi Thiam, om hen te feliciteren met hun gouden medaille op de Olympische Spelen. Hij ondertekende daar ook een belangrijk document, dus vakantie nemen is zelfs bij de koning een beetje werken.

Het buitenverblijf van de koninklijke familie bevindt zich op Île d’Yeu, een 23 vierkante kilometer groot eiland in het Franse departement Vendée. De voorbije jaren huurden Filip, Mathilde en co er elk jaar een huisje om wat tijd door te brengen in de zomer, maar in 2019 besloten ze er een villa te kopen waar het nodige werk aan was. Die renovatie - op naam van Philippe Legrand, het alias van de koning - lokte wat verontwaardiging uit bij de andere bewoners omdat ons staatshoofd zich daarbij niet aan alle regels diende te houden. Zo kreeg hij toelating om meer bij te bouwen dan de andere eigenaars daar mogen. Maar nu ze afgerond is, kan het hele gezin er zorgeloos op vakantie.