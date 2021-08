Een jaar na de moord op Ilse Uyttersprot: plan klaar om partnergeweld aan te pakken

Een jaar na de moord op Ilse Uyttersprot ligt op het kabinet van bevoegd staatssecretaris Sarah Schlitz (Ecolo) een Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld klaar. Dat melden De Morgen en Het Laatste Nieuws zaterdag.

Ex-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot was in 2020 het dertiende slachtoffer van feminicide. In heel 2020 werden 24 vrouwen slachtoffer van het fenomeen. Ook dit jaar noteerde de blog Stop Feminicide, die bijhoudt hoeveel vrouwen door hun (ex-)partner worden gedood, er vooralsnog dertien.

“Feminicide kent in ons land geen officiële definitie. En zonder definiëring kan je de zaken ook niet registreren”, zegt Jessika Soors, woordvoerster van staatssecretaris Schlitz. “Het is hoog tijd dat het beleid zelf de vinger aan de pols houdt en zicht krijgt op de achtergrond van de dossiers en wat de momenten zijn waarop diensten kunnen ingrijpen.”

“Het belangrijkste is dat de aanpak verbetert en dat zowel de ondersteuning van slachtoffers als het bestraffen en opvolgen van daders adequater wordt”, klinkt het nog. De politiezone Brussel-Noord bezoekt nu al op gezette tijden slachtoffers van partnergeweld. “Dit willen we nationaal uitrollen: dat verschillende diensten proactief informeren of het probleem zich stelt, om zo escalatie te voorkomen.”

Schlitz’ plan ligt klaar om in het najaar aangenomen te worden door de regeringen.

(belga)