Vrouw verwondt partner zwaar bij huiselijk dispuut in Herstal

De lokale politie van Herstal heeft vrijdagavond een 32-jarige vrouw opgepakt na een huiselijk dispuut met haar partner dat eindigde met messteken. De man werd in levensgevaar naar een Luiks ziekenhuis overgebracht. Zaterdagochtend waren de artsen meer geruststellend over zijn gezondheidstoestand, zo meldt het parket van Luik.

Na haar arrestatie bekende de vrouw te hebben gestoken met een mes. Volgens de eerste elementen van het onderzoek ontstond de ruzie omdat de man vond dat zijn vrouw veel later dan voorzien thuis was gekomen. De woordenwisseling eindigde met messteken in de borstkas, waarbij het slachtoffer veel bloed verloor. De vrouw werd van haar vrijheid beroofd en aan het parket overgedragen met de vraag haar aan te houden.

(belga)